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Власти Оренбуржья предупредили об угрозе населенным пунктам из-за ландшафтного пожара

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные расчеты ликвидируют ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области, есть угроза перехода огня на территории населенных пунктов, сообщает информцентр правительства региона в понедельник.

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"На текущий момент ликвидируются четыре очага пожара на площади от 15 до 20 тысяч гектаров. (...) Существует угроза перехода огня на территории трех населенных пунктов Беляевского района", - говорится в сообщении.

В районном центре развернуты три пункта временного размещения для превентивной эвакуации жителей.

К тушению огня привлечены 50 человек и 23 единицы техники - силы противопожарной службы и ГУ МЧС по Оренбургской области, а также добровольные пожарные команды. Для создания минерализованных полос задействована сельхозтехника. По решению комиссии из областного центра дополнительно направят водовозы.

В свою очередь региональное ГУ МЧС РФ сообщает о прекращении движения транспортных средств на участке автодороги Жанаталап - Красноуральск в Беляевском районе в связи с ограниченной видимостью.

Также ГУ МЧС РФ сообщает о тушении ландшафтного пожара в Кувандыкском муниципальном округе.

"Горит сухая трава в районе населенного пункта Залужье. (...) В превентивных целях проведена эвакуация 25 жителей поселка Залужье. Граждане размещены в ПВР села Новоуральск. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС подчеркивает, что угрозы населенному пункту нет. Производится опашка территории.

Спасатели также информируют, что в ближайшие сутки в большинстве районов Оренбуржья ожидается сильный дождь, гроза в западных районах, усиление ветра с порывами 17-22 м/с.

Ранее сообщалось, что 5 сентября пожар возник в СНТ "Заря" в Соль-Илецком муниципальном округе Оренбургской области, сгорели 15 жилых домов.

Оренбургская область
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