В ОАК заявили о повышении спроса на российскую авиатехнику в странах Африки и Ближнего Востока

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) отмечает повышение спроса на российскую авиапродукцию в странах Африки и на Ближнем Востоке после её применения в реальных боевых условиях, сообщила пресс-служба ОАК.

"Северная Африка - один из важных регионов продвижения нашей продукции. ОАК - одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения", - сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, чьи слова привели в пресс-службе.

В ОАК подчеркнули, что спрос на российскую продукцию сохраняется на высоком уровне. "При этом интерес в мире в целом, в странах Африки и на Ближнем Востоке в частности, существенно повысился в результате успешного применения самолетов в реальных боевых условиях. Российская техника подтверждает свои высокие боевые и летно-технические качества", - заявили в пресс-службе.

Так, в ходе международной авиакосмической выставки El Alamein Airshow в Египте ОАК представит авиационный комплекс пятого поколения Су-57Э, впервые продемонстрирует платформы для доставки боевой части С-71М и авиационной бомбы С-71К для истребителей пятого поколения.

"На статической стоянке будет впервые в регионе представлен модернизированный учебно-боевой самолет (УБС) Як-130М. Обновленная машина обладает расширенными боевыми возможностями", - сказали в пресс-службе ОАК.

По её информации, в рамках деловой программы намечены встречи с действующими и потенциальными заказчиками, проведение презентаций по ряду продуктов.

Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября.