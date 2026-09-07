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Норвежца обвиняют в Мурманской области в контрабанде боеприпасов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Мурманской области рассмотрит уголовное дело в отношении подданного Королевства Норвегия, обвиняемого в контрабанде боеприпасов, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Иностранцу инкриминируется два эпизода ч.1.1 ст.226.1 и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза боеприпасов; незаконное хранение, перевозка боеприпасов).

Уголовное дело рассмотрит Печенгский районный суд (Печенгский округ граничит с Норвегией - ИФ).

Мурманская область Норвегия
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