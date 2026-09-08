Проекты "Орлята-дошколята" и "Добрые игры" стартовали в детских садах России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В России в дошкольных образовательных организациях стартовали сразу два проекта воспитательной направленности - "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", нацеленные на приобщение детей к традиционным российским духовно-нравственным ценностям и разработанные в помощь педагогам и родителям дошкольников, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Стартовали проекты "Добрые игры" и "Орлята-дошколята", которые в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Важно, чтобы эти качества формировались у ребенка с самого раннего возраста - через игру, общение и совместную деятельность", - сказал Кравцов журналистам.

По его словам, в рамках проекта "Добрые игры" для дошкольников предусмотрены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность. В течение недели дети будут погружаться в различные тематические направления, а по пятницам - подводить итоги и обсуждать с воспитателями то, чему научились за прошедшую неделю.

Министр отметил, что материалы проекта сформированы по тематическому принципу и посвящены таким ценностям, как добро и дружба, жизнь и здоровье, познание и природа, культура и красота, человек и труд, семья и Родина. Педагоги помогут детям научиться разделять ценности других людей и взаимодействовать с окружающими, расширить кругозор, развить коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект, сообщил он.

Кравцов подчеркнул, что участие в проекте "Добрые игры" в 2026/27 учебном году не является обязательным.

Помимо этого, стартовал проект "Орлята-дошколята", который является преемственным программе "Орлята России" и направлен на обеспечение содержательной связи воспитательных систем детского сада и школы.

Как сообщил глава Минпросвещения, с нового учебного года он объединит лучшие практики и обретет единое содержание и концепцию реализации на территории всей страны.

Он добавил, что проект формирует у дошкольников первичную картину мира с учетом таких основ, как природа, милосердие, жизнь, добро, человек, семья, дружба, Родина, сотрудничество, познание, здоровье, труд, культура, красота. Помимо этого, "Орлята-дошколята" способствует вовлечению родителей и педагогов в совместную воспитательную деятельность, формирует у дошкольников мотивационную готовность к дальнейшему участию в программе "Орлята России".

В новом учебном году в реализацию проекта будут включены не только педагоги, но и родители, уточнил министр.