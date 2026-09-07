Стартовал прием заявок на национальную премию в области ИТ "Цифровые решения"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Открыт прием заявок на соискание национальной премии Российской Федерации в области информационных технологий "Цифровые решения". Она направлена на поощрение отечественных ИТ-проектов, способствующих развитию цифровой экономики, технологического лидерства и цифрового суверенитета страны. Второй сезон премии пройдет в рамках ежегодного ИТ-форума "Цифровые решения", который состоится с 6 по 10 октября 2026 года в Национальном центре "Россия" в Москве.

Подать заявку на соискание премии можно с 7 по 22 сентября 2026 года включительно на сайте форумцифровыерешения.рф .

"Национальная премия "Цифровые решения" — это объективная оценка эффективности российских цифровых продуктов. Отечественные разработки уже не только успешно замещают зарубежные аналоги, но и во многих случаях превосходят их по качеству, надёжности и функциональности. Наша задача — создавать условия для роста сильных российских ИТ-команд, масштабирования их разработок и выхода на международные рынки. Это позволит в полной мере реализовать экспортный потенциал отечественных технологий", — заявил Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

К участию в премии приглашаются проекты любого масштаба — от стартапов до решений крупнейших российских компаний, — эффективность которых подтверждена измеримыми результатами.

Номинации: "Лучшее решение в сфере цифровой безопасности", "Лучшее индустриальное ПО", "Лучшее пользовательское ПО", "Лучшее мобильное приложение для бизнеса", "Лучшее мобильное приложение для граждан", "Лучшая цифровая платформа", "Инновация в телекоме", "Лучший ИИ-сервис для бизнеса", "Лучший ИИ-сервис для государства", "Лучший ИИ-агент", "Лучший облачный сервис", "Лучшее решение для подготовки кадров", "Лучший цифровой государственный сервис", "Инновация в сфере цифровой инфраструктуры".

Заявки участников рассмотрит Экспертный совет премии, который объединяет представителей Правительства Российской Федерации, Минцифры России, профильных федеральных органов власти, крупнейших российских ИТ-компаний и отраслевых объединений.

Проекты будут оцениваться по единым критериям, включая масштаб внедрения, значимость для отрасли, инновационность, сложность реализации и подтвержденные результаты. Это позволит обеспечить прозрачную и объективную процедуру отбора. Торжественная церемония награждения победителей состоится в дни проведения ИТ-форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия".

Первый сезон премии "Цифровые решения" в 2025 году получил широкий отклик в профессиональном сообществе: на конкурс поступило 1277 заявок от 857 компаний со всей страны. По итогам экспертной оценки был сформирован шорт-лист из 160 проектов, среди которых определили победителей в восьми номинациях. Награды победителям на торжественной церемонии вручали Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Лауреатами национальной премии "Цифровые решения" в 2025 году стали:

"Платформенное решение" — "Р7 Офис",

"Приложения и программы" — российская операционная система Astra Linux;

"ИИ-разработка" — "Яндекс.Облако";

"Цифровая безопасность" — АО "Центр биометрических технологий";

"Цифровой сервис" — Государственная единая облачная платформа (ГосОблако);

"Подготовка цифровых кадров" — образовательная платформа "Алгоритмика";

"Инновации в связи и телекоме" — ядро мобильной сети 4G НТЦ "Протей";

"Железное решение" — отечественные базовые станции "Иртея".

Справочная информация

Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Москве в Национальном центре "Россия". Форум объединит представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества. Деловая программа включит более 120 сессий с участием свыше 700 спикеров.

В центре внимания — цифровая инфраструктура, платформенные решения, искусственный интеллект, облачные сервисы, кибербезопасность, отечественное программное обеспечение, образовательные платформы и цифровые сервисы.

Для широкой аудитории подготовлены мастер-классы по цифровой грамотности, ИТ-квесты, карьерные консультации, профориентационные программы, игровые и лаунж-пространства.

Впервые в рамках форума пройдет II Глобальный цифровой форум, который соберет участников из более чем 100 стран. В его программе — двусторонние встречи, экспертные сессии, семинары, мастер-классы, культурные мероприятия и презентация российских цифровых решений зарубежным партнерам.

Организатор форума и национальной премии — Минцифры России при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор проекта — АНО "Национальные приоритеты", оператор деловой программы форума — АНО "Цифровая экономика".