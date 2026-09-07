Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Попадание дрона в жилой дом в Перми, дело о хищении топлива в Подмосковье, остановка работs генконсульства Германии в Петербурге

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому дому в Перми. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория, пострадавших нет.

- В МВД РФ сообщили о хищении топлива, принадлежащего подмосковному главку полиции. По этому делу проходит председатель СД ПАО "Евротранс" Игорь Мартышов. Уже арестованы трое топ-менеджеров компании, замначальника Главного управления МВД России по Московской области генерал-майор внутренней службы Сергей Мальков, глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Московской области полковник Алексей Суяров и глава отдела ЦХиСО подмосковного главка подполковник Анна Левина. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел.

- МИД РФ объявил об остановке работы генконсульства ФРГ в Петербурге и культурных центров имени Гёте в России в связи с недружественными действиями Берлина.

- Движение по автомобильному мосту открыто на границе России и КНДР. Пункт пропуска открыт, но работает пока только для грузового транспорта, движение в полном объеме запустят в конце года.

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы по урегулированию, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По словам Уиткоффа, визиты позволили добиться ряда успехов, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева. В Кремле не исключают возможности возобновления трехстороннего формата переговоров РФ-США-Украина.

- Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 11 человек.

- Минпромторг подал иски к Уральскому заводу гражданской авиации на 4,8 млрд руб. В пресс-службе компании ситуацию не прокомментировали. В Минпромторге также отказались от комментариев.

- ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Думы от КПРФ Николая Бондаренко. В отношении него возбуждено дело по статье КоАП о демонстрировании нацистской символики или символики экстремистских организаций.