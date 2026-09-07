Грузовой корабль "Прогресс МС-33" затоплен в Тихом океане

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33", отстыковавшийся ранее от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Прогресс МС-33", проработавший с марта в составе российского сегмента МКС, был сведен с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее в понедельник грузовик отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 18:18 по московскому времени.

Космический грузовик "Прогресс МС-33" был пристыкован к станции в ручном режиме 24 марта и доставил на станцию более 2,5 т грузов.