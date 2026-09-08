Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник сохранил восходящий импульс вечера понедельника после возобновившихся на прошедших выходных переговоров по украинскому урегулированию, также фактором поддержки выступает дорожающая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $97,5 за баррель) из-за новой эскалации конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,3% и превысил 2270 пунктов.

К 07:01 мск индекс IMOEX2 составил 2272,13 пункта (+0,3%). Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 сентября, составляет 86,1909 руб. (-39,48 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+0,6%), "ММК" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Полюса" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции "Русала" (-0,7%), "ВК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%).

Издание Le Figaro сообщило в понедельник, что поездка в Москву, а затем в Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, похоже, вселила в европейцев проблеск надежды. "Есть новая российская расположенность к переговорам после выборов в Думу", - приводит издание слова источников в Елисейском дворце. "Мы должны подготовиться к новому старту", - считают в президентской канцелярии.

При этом газета отмечает, что европейцы, разочарованные многочисленными обещаниями администрации Трампа быстро урегулировать конфликт, должны будут сохранять осторожность. В любом случае, они используют эту возможность, чтобы попытаться повлиять на дипломатический диалог и дать дипломатам некий материал для работы.

"Американские посланники якобы представили новые, "более эффективные" предложения по прекращению огня", - сообщает Le Figaro.

Спецпосланник президента США Уиткофф в понедельник заявил, что визиты в РФ и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров США, РФ и Украины.

"Удалось достичь солидных успехов, в том числе в планировании дополнительных трехсторонних переговоров", - написал Уиткофф в соцсети X.

Премьер Британии Энди Бернем и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре в понедельник условились и дальше добиваться перемирия на Украине, Бернем выразил поддержку недавно прошедшим переговорам США и РФ, говорится в обнародованном Даунинг-стрит пресс-релизе.

Также Бернем пообещал не прекращать добиваться мира на Ближнем Востоке. Он заявил о важности открытия Ормузского пролива, предотвращения появления ядерного оружия у Ирана и урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в начале недели не наблюдалось единой динамики, индикаторы перешли в режим консолидации перед важными экономическими событиями.

Индекс Мосбиржи протестировал сопротивление 2260 пунктов, инвесторы продолжают отыгрывать отдельные корпоративные истории, а также надежды на скорый прогресс в урегулировании украинского кризиса, отмечает эксперт. В частности, на рынке после соответствующих сигналов теперь не исключают скорых трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины, в том числе на высшем уровне. На этом фоне вполне можно ожидать продолжения роста индексов МосБиржи и РТС к следующим психологически важным отметкам и августовским максимумам, в район 2300 и 900 пунктов соответственно, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также полагает, что поддержку рынку акций оказывает геополитический оптимизм на фоне заявлений американских представителей после переговоров в Москве и Киеве. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о "большом прогрессе" и новых идеях по украинскому урегулированию, а также допустил скорое объявление о трехстороннем формате переговоров США, России и Украины. Джаред Кушнер также назвал такой формат наиболее продуктивным. В Кремле прошедшие переговоры с американской делегацией охарактеризовали как содержательные, конструктивные и предельно откровенные.

Дополнительную поддержку российским акциям оказывает рост нефтяных котировок на фоне нового обострения ситуации в Ормузском проливе. США и Иран обменялись ударами по танкерам и другим судам, что усилило опасения относительно безопасности поставок нефти через один из ключевых мировых транспортных маршрутов. Нефть Brent поднялась выше $97 за баррель, поддерживая бумаги российского нефтегазового сектора, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи продолжает восстановление после формирования локального минимума в районе 2050 пунктов. В последние недели сформировалась последовательность повышающихся локальных минимумов, а индекс уверенно вернулся выше уровня 2200 пунктов, что сохраняет краткосрочный восходящий импульс. Ближайшим ключевым сопротивлением выступает зона 2300 пунктов. Закрепление выше нее станет сильным техническим сигналом и откроет дорогу к 2400-2500 пунктам. При этом неудачная попытка пробоя 2300 пунктов может привести к локальной коррекции и повторному тестированию 2200 пунктов. Пока индекс остается выше этой отметки, техническая картина выглядит умеренно позитивной, заключил Лозовой.

В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня труда.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), также волатильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,6%).

На нефтяном рынке цены утром во вторник продолжают подъем.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 мск во вторник составила $97,47 за баррель (+0,5% и +0,7% в понедельник), октябрьская цена фьючерса на WTI - $92,89 за баррель (+1,6% к уровню пятницы).

Участники рынка следят за событиями на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами.

Американские военные атаковали три связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) танкера после того, как тот предпринял попытку нанести ракетный удар по авианосцу и ракетному эсминцу, сообщило в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM). Иранская сторона ответила ударами по шести связанным со Штатами торговым судам, передала телерадиокомпания IRIB.

В Goldman Sachs полагают, что цена Brent может достичь $120 за баррель, если атаки на суда станут более частым явлением.

Президент США Дональд Трамп предположил в соцсети Truth Social, что цены на нефть резко упадут после завершения конфликта с Ираном, отметив, что падение произойдет быстро. Трамп также в очередной раз заявил, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия".