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18 беспилотников ликвидировано в Воронежской области за ночь

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - 18 беспилотников уничтожено в Воронежской области за прошедшую ночь, сообщил губернатор региона Александр Гусев во вторник утром.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и семью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов", - приводятся слова губернатора в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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