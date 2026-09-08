18 беспилотников ликвидировано в Воронежской области за ночь

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - 18 беспилотников уничтожено в Воронежской области за прошедшую ночь, сообщил губернатор региона Александр Гусев во вторник утром.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и семью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов", - приводятся слова губернатора в мессенджере Max.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гусев.