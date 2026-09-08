Срок службы самолетов Ан-28 планируется продлить с 40 до 50 лет

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Срок службы разработанных в СССР многоцелевых самолетов Ан-28 планируется продлить с 40 до 50 лет, соответствующие сертификационные работы заказало подведомственное Росавиации ФГУП "ГосНИИ ГА".

Договор на выполнение работ - стоимостью более 6 млн руб. - заключен 3 сентября на основании закупки у единственного поставщика, говорится в материалах закупки. С кем именно - не раскрывается. На работы отведено более двух лет: крайний срок - 15 декабря 2028 года. В результате Ан-28 должен получить дополнительный сертификат типа типовой конструкции.

Ан-28 - многоцелевой легкий самолет короткого взлета и посадки, предназначенный для перевозки на местных авиалиниях пассажиров (вмещает до 18 человек), грузов, почты, а также для выполнения различных авиаработ (патрулирование, геологоразведка, поисково-спасательные операции). По данным газеты "Коммерсантъ", первый полет Ан-28 совершил в 1973 году, а серийное производство было начато в 1983 году в Польше и продолжалось до 1997 года.

По данным реестра Росавиации, в РФ сейчас эксплуатируются шесть единиц Ан-28 - в авиакомпаниях "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и "Авиационный поиск и спасение", обе занимаются авиационными работами.

В июле 2021 года Ан-28 "СиЛА", выполнявший рейс Кедровый - Томск, совершил жесткую посадку из-за остановки обоих двигателей, все пассажиры и экипаж остались живы. Незадолго до этого при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский - Палана разбился еще один самолет "Антонова" - Ан-26, принадлежавший "Камчатскому авиапредприятию". Тогда из 28 находившихся на борту никто не выжил.

После двух авиакатастроф подряд с участием самолетов "Ан" России пора отказаться от их использования, заявлял тогдашний глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь. На замену всему "антоновскому" семейству должен прийти Ил-114-300, говорил Слюсарь, анонсировав старт серийного производства этих машин с 2023 года. Согласно актуальным планам производителя, первый Ил-114-300 будет поставлен заказчику - "2-му Архангельскому объединенному авиаотряду" - до конца 2026 года. При этом в 2025 году сообщалось, что "ГосНИИ ГА" заказал сертификационные работы по продлению назначенного срока службы Ан-26 всех модификаций с 50 лет до 60 лет.