Турист из Нижнего Новгорода похитил из музея Владимира ложку Венедикта Ерофеева

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в отношении туриста из Нижнего Новгорода, подозреваемого в краже музейного экспоната во Владимире, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Необычным способом решил пополнить свою домашнюю коллекцию турист из Нижнего Новгорода. Во время посещения музея он незаметно вынес экспонат. Это была ложка, которая принадлежала Венедикту Ерофееву", - написала Волк в своем телеграм-канале во вторник.

По ее словам, после задержания мужчина заявил, что Ерофеев - его любимый писатель.

Похищенный экспонат изъят и будет возвращен в музей. Фигуранту уголовного дела, возбужденного по статье "Кража", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



