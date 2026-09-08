Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 713 беспилотников ВСУ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 713 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения боеприпасов", - проинформировало Минобороны РФ.

По его информации, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 148 районах.