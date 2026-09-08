Военные РФ сообщили о взятии под контроль двух сел в Харьковской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" расширяет внешнее кольцо окружения ВСУ, под контроль перешли села Долгенькое и Березники Харьковской области, заявили в Минобороны России во вторник.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника, в результате установлен контроль над населенным пунктом Долгенькое Харьковской области", - говорится в сообщении.

"Продолжает сужаться внутреннее кольцо, под контроль российских войск перешел населенный пункт Березники Харьковской области", - заявили военные.

"Внутри "котла" нанесено поражение подразделениям противника в районе населенных пунктов Малая Волчья, Варваровка, Бузово и Нефедовка Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что все попытки прорыва из окружения ВСУ пресечены.

По информации ведомства, за сутки потери украинской армии составили: до 30 военнослужащих, боевая бронемашина, два квадроцикла и три пункта управления беспилотниками.