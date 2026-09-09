Приостановили работу аэропорты Оренбурга, Чебоксар и Уфы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно не принимают и не отправляют самолеты аэропорты Оренбурга, Чебоксар и Уфы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Оренбург. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Чебоксар и Уфы.

Ранее в ночь на среду были закрыты аэропорты Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Ульяновска, Сочи, Пензы и Саратова.