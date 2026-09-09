Лавров 15 сентября примет участие в круглом столе на тему украинского кризиса

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе примет участие в круглом столе Дипломатической академии на тему украинского кризиса, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"15 сентября Дипакадемия организует тринадцатый круглый стол для московского дипломатического корпуса. На мероприятие приглашены более 110 послов стран мирового большинства и представителей международных организаций. Тема встречи - украинский кризис, юридическая агрессия Запада", - сказала она на брифинге в среду.

Представитель МИД добавила, что министерство "рассчитывает на традиционно доверительный и конструктивный обмен мнениями по проблематике злоупотребления международно-правовыми нормами и инструментами, а также по другим актуальным вопросам международной повестки дня в рамках данного мероприятия".

Кроме того, Захарова анонсировала участие Лаврова в Международном фестивале молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

Фестиваль "объединит 10 тысяч российских и иностранных молодых людей из 190 стран мира, включая детей в возрасте от 14 до 17 лет", сообщила она.