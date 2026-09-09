Поиск

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин экстрадирован в США из Грузии по обвинению в причастности международной схеме банковского кибермошенничества, повлекшего многомиллионные убытки, сообщили в американском Минюсте.

"Сергей Анатольевич Филимонов, 36-летний гражданин России и веб-разработчик, обвиняемый в причастности к транснациональному кибермошенничеству, связанному с массовым захватом банковских счетов, в пятницу предстал перед судом Северного округа штата Джорджия после экстрадиции из Грузии", - говорится в релизе ведомства.

Согласно судебным документам, схема якобы включала в себя создание поддельных доменов, имитирующих сайты финансовых учреждений, использование украденных учетных данных для доступа к банковским счетам для несанкционированных переводов средств. Жертвами мошенников стали лица по всей территории США.

Отмечается, что в США Филимонову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, в том числе банковского мошенничества, мошенничества с использованием электронных средств доступа, а также с целью совершения транзакций с использованием несанкционированных устройств и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Если обвинения будут доказаны, россиянину может грозить наказание от двух до 175 лет лишения свободы, отметили в Минюсте.

Минюст США Грузия россиянин мошенничество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

В Иране заявили, что атаковали два эсминца ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по местам базирования истребителей США в Иордании

США уничтожили пять танкеров КСИР в ответ на обстрел своего корабля

Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

 Рубио считает возможным разработать дальнейшие инициативы по украинскому урегулированию

Штаты атаковали иранские танкеры после попытки атаки на американские корабли

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру вблизи порта Джаск

США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

 США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру в Персидском заливе

Взрывы прогремели в районе иранского города Джаск

Иранские СМИ сообщают о взрывах на острове Харк
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3683 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11626 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов