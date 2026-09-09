Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин экстрадирован в США из Грузии по обвинению в причастности международной схеме банковского кибермошенничества, повлекшего многомиллионные убытки, сообщили в американском Минюсте.

"Сергей Анатольевич Филимонов, 36-летний гражданин России и веб-разработчик, обвиняемый в причастности к транснациональному кибермошенничеству, связанному с массовым захватом банковских счетов, в пятницу предстал перед судом Северного округа штата Джорджия после экстрадиции из Грузии", - говорится в релизе ведомства.

Согласно судебным документам, схема якобы включала в себя создание поддельных доменов, имитирующих сайты финансовых учреждений, использование украденных учетных данных для доступа к банковским счетам для несанкционированных переводов средств. Жертвами мошенников стали лица по всей территории США.

Отмечается, что в США Филимонову предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, в том числе банковского мошенничества, мошенничества с использованием электронных средств доступа, а также с целью совершения транзакций с использованием несанкционированных устройств и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Если обвинения будут доказаны, россиянину может грозить наказание от двух до 175 лет лишения свободы, отметили в Минюсте.