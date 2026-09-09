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Склад горит в подмосковном Щелково на площади 1,8 тыс. кв. м

Склад горит в подмосковном Щелково на площади 1,8 тыс. кв. м
Фото: МЧС РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание на складе в подмосковном городском округе Щелково, сообщила пресс-служба МЧС по Московской области в среду.

"Установлено, что здание используется под хранение пластиковой продукции, происходит горение внутри ангара и фасад здания. По предварительной информации, площадь пожара 1800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 59 человек и 22 единицы техники.

Подмосковье Щелково склад пожар
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