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Пожар начался на предприятии в Новороссийске после падения обломков БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА упали на территории предприятия и у частного дома, произошли возгорания, сообщается в оперативном штабе Краснодарского края в ночь на среду.

"В Новороссийске обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий. Произошли возгорания", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперативного штаба в Max.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Новороссийск предприятие БПЛА
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