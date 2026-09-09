Пожар начался на предприятии в Новороссийске после падения обломков БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фрагменты БПЛА упали на территории предприятия и у частного дома, произошли возгорания, сообщается в оперативном штабе Краснодарского края в ночь на среду.

"В Новороссийске обломки БПЛА упали рядом с частным домом и на территории одного из предприятий. Произошли возгорания", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперативного штаба в Max.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.