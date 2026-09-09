Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен на территории Петропавловска-Камчатского в связи с участившимися случаями выхода медведей в город, сообщила пресс-служба мэрии в среду.

"С 18:00 сегодняшнего дня в Петропавловск-Камчатском городском округе вводится режим повышенной готовности для сил и служб, которые задействованы в мероприятиях, направленных на исключение угрозы жизни в связи с выходами медведей", - приводятся в сообщении слова главы краевого центра Андрея Воровского.

В городе усиливают контроль за оперативным вывозом мусора, родителям рекомендуют провожать детей до школ и обратно. Горожан призывают к бдительности.

Сейчас каждый день появляется по несколько официальных сообщений о выходе хищников в населенные пункты Камчатки. Во всех случаях на поиски зверей отправляются охотники. По данным краевого правительства, только только за прошлую неделю они застрелили 11 медведей. Чаще всего диких зверей встречают в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и в Елизовском округе.

Впрочем, власти Петропавловска- Камчатского заверяют, что ситуация под контролем.

"Ситуация сейчас не критическая, нет явной угрозы и массового захода медведей в город. Это сезонное явление. Именно в конце августа - начале сентября участились случаи выхода медведей в места компактного проживания. Такую ситуацию мы наблюдаем каждый год. Да, количество сообщений увеличилось, но на сегодняшний день ситуация под контролем", - цитирует пресс-служба начальника городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Анатолия Ковнацкого.

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой составляет 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых животных достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.