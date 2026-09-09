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Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на гражданские объекты на Кубани

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о террористическом акте после атаки вооруженных формирований Украины на гражданские объекты и жилой сектор в Краснодарском крае, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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"Установлено, что ночью вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по гражданским объектам и жилым домам региона. В результате произошедшего в Новороссийске есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей, их количество уточняется. Разрушения зафиксированы в частных и многоквартирных домах, повреждены здания православного храма и детского сада", - сообщила Петренко.

Следователи СКР проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств и устанавливают конкретных причастных к совершению преступления.

Уголовное дело расследуется по ст.205 УК РФ (террористический акт).

Ранее сообщалось, что в ночь на среду Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. В Новороссийске погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 29 человек пострадали. Повреждения зафиксированы в трех частных и пяти многоквартирных домах города, также повреждено здание православного храма и детского сада. В Анапе обломками БПЛА повреждены три частных дома и детский сад. Там никто не пострадал. Также последствия атаки устраняют в Крымском и Темрюкском районах.

Краснодарский край
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