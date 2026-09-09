Два человека погибли в Запорожской области за сутки из-за украинских ударов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"В Пологовском муниципальном округе при обстреле погиб мужчина 1967 года рождения, а мужчина 1976 года рождения получил ранения. В селе Нововодяное Каменско-Днепровского муниципального округа атаке подвергся гражданский легковой автомобиль, погиб мужчина 1958 года рождения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Еще один мужчина получил ранения около села Широкое после удара по легковому автомобилю.

Пострадавшим оказывают медпомощь, подчеркнул губернатор.