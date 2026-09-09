Поиск

Два человека погибли в Запорожской области за сутки из-за украинских ударов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Запорожской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в среду.

"В Пологовском муниципальном округе при обстреле погиб мужчина 1967 года рождения, а мужчина 1976 года рождения получил ранения. В селе Нововодяное Каменско-Днепровского муниципального округа атаке подвергся гражданский легковой автомобиль, погиб мужчина 1958 года рождения", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Еще один мужчина получил ранения около села Широкое после удара по легковому автомобилю.

Пострадавшим оказывают медпомощь, подчеркнул губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три предприятия повреждены в Новороссийске после ночной атаки БПЛА

Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

 Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

 В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 13

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25%

Склад горит в подмосковном Щелково на площади 1,8 тыс. кв. м

 Склад горит в подмосковном Щелково на площади 1,8 тыс. кв. м

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

 Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11636 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов