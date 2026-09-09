В ЦИК заявили, что не все кандидаты в депутаты ГД эффективно используют дебаты

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что не все кандидаты в депутаты Госдумы девятого созыва эффективно используют дебаты, которые бесплатно предоставляются на теле- и радиоэфире.

"Речь идет о том, что не везде кандидаты, в том числе от партий и самовыдвиженцы, эффективно используют дебаты, которые бесплатно предоставляются", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, "достаточно времени бесплатно предоставляется кандидатам, чтобы они могли, если им есть что сказать, донести свою позицию до избирателей, достучаться до их сердец, до их разума".

"Но некоторые, к сожалению, этим пренебрегают, и это нехорошо. Потому что участие в дебатах - это как раз уважение к нашим избирателям, это уважительное отношение, в том числе, помимо того, что (это) естественный процесс увеличения своих сторонников, убеждения в своих замечательных программах", - заявила глава комиссии.

Памфилова отметила, что случились эпизоды в Республике Карелия, Башкортостане, Крыму, в Рязанской, Тульской, Ленинградской областях, когда "никто просто не пришел на теле- и радиоэфир для участия в дебатах" и "дебаты просто не состоялись".

Председатель ЦИК сообщила, что в Архангельске и Пскове на дебаты "приходил только один кандидат".

"Призываю максимально использовать те возможности, которые предоставляет государство, в интересах (кандидатов - ИФ), в интересах избирателей (...). Игнорировать этот процесс - это демонстрация, в первую очередь, небрежного отношения к нашим избирателям, это недопустимо", - заявила она.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.