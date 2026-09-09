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Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 1185 украинских беспилотников

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки сбили 1185 дронов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Нептун" и 1185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, за сутки ударам подверглись позиции ВСУ в 141 районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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