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Военные заявили, что группировка "Восток" продвигается вглубь украинской обороны

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, нанесла удары по подразделениям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение суток нанесены удары по четырем бригадам и двум полкам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, потери ВСУ составили: до 315 военнослужащих, два бронетранспортера и 10 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - заявили в Минобороны РФ.

В течение суток группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Харьковской области и ДНР, говорится в сообщении.

"Потери противника составили до 200 военнослужащих, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, за сутки группировка "Центр" улучшила тактическое положение, нанесла удары по девяти бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: свыше 425 военнослужащих, две боевые бронемашины "Казак", 11 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка нанесла удары по 11 украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: до 210 военнослужащих, две боевые бронемашины "Казак", 18 автомобилей и гаубица Д-30.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юльевка, Григоровка и Преображенка Запорожской области", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что потери украинской армии за сутки составили: до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция.

Минобороны РФ
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