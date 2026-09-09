Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Озерное в Харьковской области

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска сжимают внутреннее кольцо окружения подразделений ВСУ в Харьковской области, взяли под контроль село Озерное, заявили в Минобороны РФ в среду.

"В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

"Пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка Харьковской области", - объявило Минобороны РФ.

По информации ведомства, группировкой нанесено поражение подразделениям ВСУ внутри "котла" в районах населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово.

"На внешнем кольце окружения уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотное и Ольховатка Харьковской области", - сообщили в министерстве обороны.

За сутки потери армии Украины здесь составили до 35 военнослужащих, боевая бронированная машина, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса, добавили российские военные.

По данным Минобороны РФ, также в течение суток в Харьковской области группировка "Север" нанесла удары по формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Лозовая, Терновая, Дорошенково, Карасевка, Москалевка и Липцы.

"В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Партизанское, Червоное, Никольское, Степановка и Стецковка", - сказали в военном ведомстве.

Всего за сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 205 военнослужащих, 22 автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, проинформировало министерство обороны.