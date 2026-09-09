Поиск

Песков сообщил о продолжении работы по обмену заключенными между РФ и США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Работа по обмену задержанными, арестованными и отбывающими наказание гражданами между Россией и США продолжается, она постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне, также продолжается работа по обмену пленными с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается работа по обмену пленными с Украиной, это одно направление работы. И одновременно тема обмена задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США - тоже продолжается эта тема, постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что после обращения американского президента Дональда Трампа по решению главы российского государства Владимира Путина был освобожден гражданин США, отбывавший наказание в РФ. "Эта работа продолжается", - подчеркнул Песков.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами.

Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ заявили о последовательной работе по упрощению визовых режимов с некоторыми странами

В Кремле заявили, что вопрос о повышении налогов в РФ не рассматривается

 В Кремле заявили, что вопрос о повышении налогов в РФ не рассматривается

Три предприятия повреждены в Новороссийске после ночной атаки БПЛА

Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

 Денис Мантуров: видим большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке

В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

 В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы "Кресты"

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 13

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25%
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11637 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов