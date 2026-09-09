Песков сообщил о продолжении работы по обмену заключенными между РФ и США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Работа по обмену задержанными, арестованными и отбывающими наказание гражданами между Россией и США продолжается, она постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне, также продолжается работа по обмену пленными с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Продолжается работа по обмену пленными с Украиной, это одно направление работы. И одновременно тема обмена задержанными, арестованными, отбывающими наказание между Россией и США - тоже продолжается эта тема, постоянно находится в повестке дня российско-американских контактов, в том числе и на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.

Он также напомнил, что после обращения американского президента Дональда Трампа по решению главы российского государства Владимира Путина был освобожден гражданин США, отбывавший наказание в РФ. "Эта работа продолжается", - подчеркнул Песков.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США в ходе телефонного разговора условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами.