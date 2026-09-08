Путин и Трамп договорились продолжить работу по обмену задержанными и осужденными лицами

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились продолжить работу по решению гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

"Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами", - сказал Ушаков журналистам.

Он также отметил, что Путин также отметил усилия первой леди Мелании Трамп "по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей".и