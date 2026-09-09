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Песков предупредил о негативных последствиях высылки Венгрией российских дипломатов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что решение венгерских властей выслать из страны десять российских дипломатов негативно отразится на всем комплексе двусторонних отношений и получит адекватный ответ.

"Отразится оно (решение Будапешта - "ИФ"), безусловно, негативно. Это не может не иметь негативных последствий для всего комплекса наших двусторонних отношений (...) Что касается конкретно этого решения, на него будет дан адекватный ответ. Без ответа эти действия не останутся", - заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для дальнейшего развития связей с Венгрией. "Мы заинтересованы в этом, и мы не являемся сторонниками нанесения какого-либо вреда такому ценному багажу и опыту наших двусторонних отношений с венгерскими партнерами", - заявил Песков.

Дмитрий Песков Венгрия РФ
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