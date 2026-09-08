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Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов

Власти Венгрии решили выслать 10 российских дипломатов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Венгрия приняла решение о высылке 10 дипломатов РФ, сообщает во вторник Bloomberg.

По данным агентства, соответствующее объявление сделала глава венгерского МИД Анита Орбан.

Как заявила министр, эти лица "занимались в Венгрией деятельностью, которая является недопустимой для дипломатов в рамках Венской конвенции".

"Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии. Оно не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать вести необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил", - написала Орбан в соцсети Х.

Хроника 15 апреля 2021 года – 08 сентября 2026 года Дипломатическое противостояние
Венгрия Анита Орбан
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