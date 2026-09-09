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В Новороссийске объявили траур по погибшим при атаке БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Траур по погибшим в результате ночной атаки беспилотников в среду объявлен в Новороссийске, отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги, сообщил глава города Андрей Кравченко.

"Сегодня в Новороссийске объявлен траур по погибшим при атаке БПЛА (...). В знак уважения к памяти погибших в городе отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Краснодарского края и муниципального образования", - написал Кравченко в своем канале в Max.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА в ночь на среду погибли четыре человека, в том числе один ребенок. 17 человек находятся в больнице, четверо из них в тяжелом состоянии. Всего пострадали 29 человек.

Зафиксированы повреждения восьми многоквартирных и частных домов, трех предприятий, православного храма. Также повреждения получили два детских сада, общеобразовательная школа и здание взрослой поликлиники.

Новороссийск Краснодарский край Андрей Кравченко
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