РФ подтверждает готовность к консультациям с Венгрией в области энергетики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - РФ готова обсуждать с Венгрией все аспекты энергетического сотрудничества, заявили в четверг в посольстве России в Будапеште.

"Венгерской стороне хорошо известно, что Россия также готова к консультациям с Будапештом по всем аспектам нашего проверенного временем и доказавшего свою надежность двустороннего взаимодействия в области энергетики", - говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее телеграм-канале.

Так там прокомментировали сообщение о недавней встрече глава МИД Венгрии Аниты Орбан с латышской коллегой, "в ходе которой обсуждалась и тематика "энергетического сотрудничества".

"Но если правительство Венгрии видит стратегического партнера в энергетической сфере именно в Риге, то мы можем лишь пожелать обеим странам продуктивного сотрудничества в данной области, результатом которого непременно станут поставки сюда первоклассных прибалтийских нефти и природного газа - с неповторимым ароматом свободы и либеральной демократии", - подчеркнули в посольстве России.