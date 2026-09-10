В МИД России назвали возможной встречу лидеров РФ, КНР и США на саммите АТЭС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Встреча лидеров России, Китая и США на "полях" предстоящего саммита АТЭС гипотетически возможна при достаточном уровне ее подготовки, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Такая гипотетическая возможность существует, поскольку лидеры трех великих держав, по крайней мере, планируют участвовать в этой встрече. Такая встреча может состояться при достаточной подготовке", - сказал он журналистам в четверг.

"Но пока не все лидеры, насколько я понимаю, тех стран, которые участвуют в саммите, подтвердили свое участие", - добавил замминистра.