В Кремле не исключили возможность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на "полях" АТЭС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на "полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне в ноябре пока не запланирована, но исключать ее нельзя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никакой встречи не запланировано. Исключать ее гипотетически нельзя, но время придет, и если действительно они трое окажутся в одном месте, то тогда по дипломатическим каналам будут предприняты какие-то инициативы. Пока таких планов нет", - сказал Песков в интервью ИС "Вести", отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров России, США и КНР.