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Титов анонсировал проведение в апреле первого туристического форума РФ-КНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Первый российско-китайский туристический форум пройдет в Сиане в апреле, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"В апреле 2027 года мы предлагаем провести (форум - ИФ) в Сиане. Мы согласовали этот вопрос с нашими китайскими партнерами. Первый российско-китайский туристический форум одновременно пройдет с международной туристической выставкой "Шелковый путь", - сказал Титов "на полях" VII Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в четверг.

По его словам, количество китайских туристов в России в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае - сразу на 54%.

31 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между РФ и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным.

Борис Титов Китай
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