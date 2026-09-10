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В Кремле заявили, что удары по судам в Черном море не отразятся негативно на отношениях с Турцией

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Удары по судам в Черном море не могут негативно отразиться на отношения России и Турции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли продолжение ударов по судам в Черном море негативно отразиться на отношениях России и Турции.

Он подчеркнул, что Россия не была инициатором. "Лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли "ящик Пандоры", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул: "Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше".

Дмитрий Песков Турция Черное море
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