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Песков назвал сообщения о предотвращении теракта против дипломата Британии поводом для беспокойства Европы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в европейских столицах должны обратить самое серьезное внимание на заявление ФСБ России о предотвращении теракта в отношении сотрудника посольства Великобритании в Москве, спланированного, по данным ведомства, украинскими спецслужбами.

"Это должно быть поводом для серьезной обеспокоенности в европейских столицах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, означает ли эта информация, что Великобритания перестала контролировать руководство Украины, которое сама же поддержала. "Это очевидный факт, это так же, как Германия перестала контролировать Украину, которая взрывает "Северный поток". И здесь так же. Таких примеров очень много, это не первый пример", - заметил Песков.

Дмитрий Песков ФСБ Великобритания Украина
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