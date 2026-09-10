ФСБ сообщила о пресечении украинских терактов против британского посла в РФ

Задержан охранник посольства, передававший сведения о после и дипломатах

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве, который собирал и передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

По данным спецслужбы, задержанный по заданию СБУ собирал сведения о сотрудниках посольства, в том числе "установочные и фотографические данные, информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях".

В ФСБ заявили, что СБУ планировала использовать эти сведения "в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении для втягивания Великобритании в непосредственный вооруженный конфликт с Российской Федерацией, обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники, усиления санкционного давления на Россию".

ЦОС уточнил, что задержанный действовал по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, известного как "Апостол Дмитрий", который, в свою очередь, собирал информацию о дипработниках в интересах СБУ.

Охранник посольства задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("государственная измена"), ведется предварительное расследование.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного.

"Я являлся сотрудником безопасности в службе безопасности в посольстве Великобритании в Москве. Непосредственно вел охранную деятельность на резиденции посла Великобритании в Москве", - сказал мужчина на видео, опубликованном ЦОС ФСБ.

По его словам, с января текущего года он передал Карпенко сведения о после, его заместителях, дипломатах, сотрудниках посольства и резиденции.

"На мой вопрос зачем ему все это надо, он (Карпенко) ответил, что власти Украины очень интересует эта информация, чтобы провести диверсионную деятельность в отношении посла Великобритании в городе Москве", - сказал задержанный.

Мужчина добавил, что представителя Украины интересовали персональные данные дипломатов, на каких автомобилях они ездят, какие рестораны посещают, а также время приезда и выезда всех сотрудников диппредставительства.

"Также его очень интересовала информация о службе безопасности, как осуществляется охрана посольства и резиденции Британии в Москве, то есть это контрольно-пропускной режим, все мероприятия, сколько сотрудников охраны, сколько сотрудников безопасности", - сказал он.

ФСБ продемонстрировала скриншоты с перепиской задержанного и Карпенко.

Сотрудник охраны передал блогеру список жильцов резиденции посла, список их телефонов, а также фото. Также он сообщал расписание посла, время его приездов и отъездов, информацию о мероприятиях в посольстве, в том числе о встрече с послами Израиля и Швеции.

Спецслужба заявила, что украинские власти "готовы совершать диверсии и акты терроризма даже против своих стратегических союзников" ради самосохранения.

"Также призываем граждан Российской Федерации отказаться от каких- либо контактов с украинским блогером Карпенко и другими проукраинскими блогерами, поскольку они втягивают соотечественников в совершение государственной измены и других особо тяжких преступлений, влекущих уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", - добавили в ЦОС.