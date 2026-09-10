Путин ежедневно обсуждает с военными вопросы защиты городов РФ от атак ВСУ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы защиты российских городов, в том числе курортных, от атак ВСУ ежедневно обсуждаются президентом РФ Владимиром Путиным с военными, принимаются соответствующие меры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры. Дело в том, что, будучи неспособными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он ответил на вопрос об активизации атак ВСУ на курортные города России (Сочи, Геленджик, Новороссийск) и о мерах по их защите.