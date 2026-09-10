Потребление алкоголя в РФ за последние пять-шесть лет снизилось на 15%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В России потребление алкоголя за последние пять-шесть лет снизилось на 15%; среднее потребление алкоголя в стране составляет 7,57 литра спирта на душу населения в год, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Важна сама тенденция, поскольку те меры, которые в нашей стране приняты, они дают конкретный результат, связанный со снижением потребления алкоголя. В в целом за последние пять-шесть лет - это порядка 15% снижение потребления алкоголя", - сказал Салагай на пресс-конференции в четверг.

По его словам, потребление алкоголя в России составляет порядка 7,57 литра на человека в год (по оперативным данным на июль 2026 года).

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что потребление алкоголя и курения в России снижается, об этом свидетельствуют статистические данные, которые основываются на объемах продаж.