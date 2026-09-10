"Детскую книжную карту" начнут апробировать в РФ с сентября 2027 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российское правительство планирует начать в пилотном режиме реализацию программы "Детская книжная карта" с сентября 2027 года. Об этом заявила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

"Правительство России предлагает начать реализацию программы ("Детская книжная карта" - ИФ) сначала в пилотном режиме, в режиме апробации с сентября 2027 года. Выбрать для этого до 10 пилотных регионов России. Перечень, конечно, их пока согласовывается", - сказала Ямпольская журналистам в четверг.

Она добавила, что чтение для детей, особенно для дошкольников, на которых направлена программа, является важным аспектом в воспитании "хорошего человека и хорошего гражданина своей Родины".