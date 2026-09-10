Поиск

Два человека погибли в результате ударов беспилотников в ДНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще семь пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в четверг, заявил глава региона Денис Пушилин.

Об этом говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены восемь домостроений, девять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, Амвросиевском, Волновахском, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах".

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Денис Пушилин ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

 Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах

Председатель реготделения "Яблока" в Удмуртии снята с выборов в Госдуму

ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии

 ОАК намерена до конца года подписать договор по локализации производства SJ-100 в Индии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11665 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3697 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов