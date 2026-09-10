Два человека погибли в результате ударов беспилотников в ДНР

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще семь пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в четверг, заявил глава региона Денис Пушилин.

Об этом говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены восемь домостроений, девять объектов гражданской инфраструктуры, автомобиль скорой медицинской помощи, три легковых автомобиля в городских округах Донецк, Макеевка, Дебальцево, Амвросиевском, Волновахском, Великоновоселковском и Ясиноватском муниципальных округах".