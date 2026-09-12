Четверо человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ в ДНР

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника в городе Горловка Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили четыре мирных жителя", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в субботу его пресс-службой.

Накануне вечером глава региона Денис Пушилин сообщал, что двое мирных жителей погибли, еще семь пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории ДНР.