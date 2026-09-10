Поиск

БПЛА трижды атаковали многоэтажку в курском Железногорске

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли три удара по многоэтажному жилому дому в Железногорске Курской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Украинский дрон ударил по многоквартирному жилому дому. На место выдвинулись оперативные службы, по прибытии пострадавших не оказалось. (...) целенаправленно (ВСУ - ИФ) повторно нанесли удары по дому еще двумя беспилотниками", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

По его информации, за медицинской помощью обратилась женщина 1947 года рождения с осколочными ранениями, ей оказывается необходимая помощь. Предварительно, есть еще один пострадавший, добавил Хинштейн.

Губернатор добавил, что обошлось без возгорания. Жильцов двух домов, порядка 500 человек, оперативно эвакуировали. В случае необходимости они будут размещены в ПВР.

Железногорск Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 10 сентября

Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

 Отопительный сезон 2026-2027 годов стартовал в России

В Кремле отвергли возможность "энергетического перемирия" между РФ и Украиной

Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

 Путин 11-13 сентября посетит Индию для участия в саммите БРИКС

Бывший топ-менеджер "Роснано" Кушнарев приговорен к девяти годам колонии

Сочи продолжает работать как курорт после атаки безэкипажных катеров

В России стартовал прием заявок о голосовании на дому на сентябрьских выборах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11665 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3697 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов