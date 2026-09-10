БПЛА трижды атаковали многоэтажку в курском Железногорске

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли три удара по многоэтажному жилому дому в Железногорске Курской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Украинский дрон ударил по многоквартирному жилому дому. На место выдвинулись оперативные службы, по прибытии пострадавших не оказалось. (...) целенаправленно (ВСУ - ИФ) повторно нанесли удары по дому еще двумя беспилотниками", - написал глава региона в своем канале в Мах в четверг.

По его информации, за медицинской помощью обратилась женщина 1947 года рождения с осколочными ранениями, ей оказывается необходимая помощь. Предварительно, есть еще один пострадавший, добавил Хинштейн.

Губернатор добавил, что обошлось без возгорания. Жильцов двух домов, порядка 500 человек, оперативно эвакуировали. В случае необходимости они будут размещены в ПВР.