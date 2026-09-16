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Курский губернатор сообщил о ста БПЛА, сбитых за сутки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 100 беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки, с 9 утра 15 сентября до 9 утра 16 сентября.

За этот период было 16 артобстрелов отселенных районов и семь сбросов взрывных устройств с беспилотников.

В результате атак в селе Успешное Рыльского района повреждены фасад и остекление дома, автомобиль. В селе Михайловка повреждена кровля дома. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена крыша частного дома.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Михайловка Рыльский район Глушковский район Курская область
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