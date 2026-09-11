Международный фестиваль молодежи начинает работу в Екатеринбурге

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в пятницу начинает работу Международный фестиваль молодежи, перед участниками в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" выступят более 150 лекторов, сообщает пресс-служба дирекции фестиваля.

"К выступлению приглашены заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет работать Литературная гостиная, где российские и зарубежные деятели культуры вместе с участниками фестиваля прочтут вслух и обсудят произведения русской и мировой классики.

Будет также функционировать выставка "Мы - Россия. Истоки и горизонты единства народов России". В экспозиции представят фотозоны с природными ландшафтами страны - от Балтики до Камчатки. Желающие смогут примерить традиционные костюмы народов России.

Откроется "Библиотека города молодежи мира" - международное книжное собрание из 10 тыс. изданий, включающее более 500 наименований на русском и английском языках.

Участников ожидает масштабная музыкальная программа. Выступят российские и зарубежные артисты, молодые исполнители, академические коллективы и представители электронной музыки.

Для несовершеннолетних участников предусмотрена детская программа. Ее мероприятия объединят 1 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 99 стран. Для них будут работать научный "Город будущего", интерактивное пространство "Этнографическая деревня", "Спортивный городок", детская редакция.

Отдельная культурная программа "Вне периметра" состоится в Историческом сквере и в парке Маяковского в Екатеринбурге. В частности, в сквере 12 сентября пройдет фестиваль духовых оркестров.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками станут выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета, расположенные в микрорайоне Новокольцовский. Участниками фестиваля станут 10 тыс. человек из 191 страны.