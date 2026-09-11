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Представители 47 стран уже прибыли на фестиваль молодежи в Екатеринбург

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Участники из 47 стран, в том числе европейских, уже прибыли в Екатеринбург на Международный фестиваль молодежи, сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров на пресс-конференции в Екатеринбурге.

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"У нас подтвердились участники из 191 страны. (...) Уже заехало 47 стран. Это Австралия, Алжир, Бразилия. Индонезия, Монголия, Корея, Сербия, Сейшеллы. Есть участники из европейских стран - Италия, Люксембург, Словакия, Финляндия, Франция, Швейцария. Отдельно участники из Канады, Соединённых Штатов Америки. (...) Сегодня - завтра все приедут", - сказал Гуров.

Он отметил, что гостей в аэропорту и на вокзале встречают хлебом-солью, дарят цветы. Также гостям будут дарить книги русских классиков почти на двадцати языках мира.

По его словам, на фестивале соберутся молодые учёные и профессионалы со всего мира, представители СМИ, блогерского сообщества, креативных индустрий. "Поэтому здесь у нас сейчас в Екатеринбурге, действительно, такая столица молодёжи мира", - отметил Гуров.

Для гостей подготовлена большая экскурсионная программа, помимо Екатеринбурга их ознакомят с близлежащими городами - Верхняя Пышма и Сысерть. К работе привлечено 80 экскурсоводов в возрасте от 13 до 65 лет.

Также фестивальные площадки смогут посетить жители Екатеринбурга и Свердловской области.

По информации организаторов, в обслуживании мероприятий фестиваля задействованы порядка 50 тыс. человек.

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками станут выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета, расположенные в микрорайоне Новокольцовский. Участниками станут 10 тыс. человек из 191 страны.

Григорий Гуров Свердловская область Екатеринбург Международный фестиваль молодежи
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