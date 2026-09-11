Более 20 детей отравились в школе на Кубани

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Четверо детей, по последним данным, госпитализированы после отравления в одной из школ в Каневском районе Краснодарского края.

Еще 17 находятся на амбулаторном лечении, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона в пятницу.

У "Интерфакса" пока нет подтверждения этих данных от официальных источников.

Ранее сообщалось, что 10 сентября в одной из школ Каневского района произошло массовое отравление учеников. Пресс-служба краевого управления СКР накануне проинформировала, что угрозы жизни и здоровью заболевших учеников нет. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ). Также организована проверка прокуратурой Кубани.