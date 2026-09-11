Военные РФ нанесли удары по складу комплектующих для дронов в районе Одессы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью поразили завод автомобильных агрегатов и склад комплектующих для беспилотников ВСУ в районе Одессы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что в Одессе и Одесской области поражен завод, осуществляющий ремонт и обслуживание военной техники ВСУ, а также склад комплектующих "для беспилотных летательных аппаратов иностранного производства, предназначенных для обеспечения ВСУ, в населенном пункте Визирка".