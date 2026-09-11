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Минобороны РФ заявило об ударах по трем судам в порту Черноморск и близ Одессы

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России поразили в порту Черноморск и в районе Одессы три судна, связанные с украинской армией, заявило Минобороны РФ в пятницу.

"В порту Черноморск - два морских судна типа сухогруз, доставивших грузы военного назначения для ВСУ", - сообщило министерство.

"На переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа сухогруз, осуществлявшее доставку грузов для ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

По данным министерства, ночью в порту Черноморск удары также нанесены по морскому катеру, резервуарам с горюче-смазочными материалами и хранилищу с имуществом, предназначенными для ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
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