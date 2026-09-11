Россия и Индия обсуждают возможные новые поставки С-400

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Дели обсуждают возможное продолжение поставок систем С-400, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Речь идет о развитии этой темы", - сказал он в интервью Первому каналу.

Шугаев не стал уточнять, поставку какого количества полковых комплектов обсуждают стороны.

Глава ФСВТС также заявил, что с Индией идет обсуждение и ряда других тем.

"Индия заинтересована в том, чтобы обладать самыми современными боевыми средствами, и Су-57 в лишней рекламе не нуждается, он один из передовых самолетов, и уже имеет иностранных заказчиков", - сказал Шугаев.

"Мы будем обсуждать новые темы. Естественно, это системы ПВО, авиация, все то, что сегодня интересует и актуально и для нас, и для индийских вооруженных сил", - сообщил Шугаев ИС "Вести".

Глава ФСВТС отметил, что у Индии большое количество отечественных видов вооружений. "Это от авиации до морской тематики. Ну и, естественно, мы будем выполнять те контракты, которые у нас сегодня на повестке", - заявил он.

20 мая глава ФСВТС сообщал, что нынешний контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 реализуется по графику. "Процесс идет. Реализация контракта осуществляется. Всё идет у нас в те согласованные сроки, которые между странами существуют. Мы в графике", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Китае.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400.

Ранее Шугаев сообщил, что Россия не исключает новых поставок Индии систем С-400.

Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии высказался в пользу приобретения у РФ еще пяти полковых комплектов С-400, сообщало в марте издание The Times of India.